DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

DEM Parti İmrali Heyeti, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 3 Kasım'da terör örgütü İmralı'ya gidiyor.

DEM Parti'den yapılan açıklamada; heyetin yine DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol'dan oluşacağı belirtildi.



Buldan ve Sancar geçtiğimiz perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Görüşmede, süreçte gelinen son nokta ve atılması planlanan adımlar ele alınmıştı.



Heyet son olarak 3 Ekim'de adaya gitmişti.

