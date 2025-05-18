DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret
DEM Parti İmralı Heyeti, PKK'nın fesih kararı sonrası terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.
Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesinin ardından DEM Parti heyetinden İmralı'ya ilk ziyaret yapılıyor.
Heyette yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan'la görüşecek.
Buldan ve Erol, 21 Nisan tarihinde de İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Son ziyaret ile Terörsüz Türkiye sürecinde yüz yüze 5. temas sağlanacak.
Süreç içinde 27 Şubat'ta gerçekleştirilen ziyaretin ardından Öcalan'dan terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve fesih çağrısı gelmişti.
PKK'nın 5-7 Mayıs tarihlerindeki kongresi sonrasında aldığı fesih ve silah bırakma kararının ardından yapılacak ilk görüşmede, sürece ilişkin değerlendirmeler yapılması bekleniyor.
SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI
Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.
Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullanmıştı.
Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.
ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE DESTEK: TARİHİ FIRSAT PENCERESİ AÇILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürece ilişkin ilk açıklamasını 30 Ekim 2024'te yapmıştı.
Erdoğan, Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin çağrısıyla elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyduğunu söylemişti.
MHP lideri Bahçeli'nin bu çağrısıyla tarihe istikamet çizdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi açıldığını ifade edip, Bahçeli'ye teşekkür etmişti.
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