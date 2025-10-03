DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol'dan oluşan heyet, İmralı'ya gitti.

Heyet, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Heyet son olarak 28 Ağustos'ta adaya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Görüşme 4 saat sürmüştü.

Öcalan 17 Eylül'de de avukatlarıyla görüşmüştü.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLAMIŞTI

Terörsüz Türkiye süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için ilk başvuru ise 26 Kasım 2024 tarihinde yapılmıştı.

DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı.



Bir gün sonra İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl sonra bir görüşme gerçekleştirmişti.



Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu vurgulanmış "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk." denilmişti.



Heyet, bu görüşmenin ardından İmralı'da bir dizi görüşme daha yaptı.



27 ŞUBAT'TA ÖCALAN'IN MEKTUBU OKUNDU

Şubat ayının sonuna gelindiğinde ise terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın mektubu İstanbul'da bir otelde okundu.



Öcalan mektubunda terör örgütüne kendini feshetme çağrısında bulundu. Öcalan mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı.



Terör örgütü PKK da, 12 Mayıs'ta fesih ve silah bırakma kararını açıklamıştı.

30 PKK'LI SİLAHLARINI YAKMIŞTI

Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adım 11 Temmuz'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atılmıştı. 30 PKK'lı grup bir kazanda silahlarını yakmıştı.