DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

DEM Parti İmralı Heyeti, bugün saat 12.30'da Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru hareket etti.

İmralı Adası'na gerçekleştirilen ziyaret DEM Parti tarafından duyurulmuştu.

Açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 16 Şubat Pazartesi İmralı Adası'na gidecektir." ifadesine yer verilmişti.

İmralı heyeti, adaya son ziyaretlerini 17 Ocak'ta gerçekleştirmişti.

Ziyarette terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin çıktıları da masada olacak.

Suriye'de merkezi hükümetle SDG arasındaki entegrasyon süreci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) ortak rapor çalışmalarının da ele alınabileceği değerlendiriliyor.

HEYET ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta DEM Parti heyetini Beştepe'de 4'üncü kez kabul etmişti.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.