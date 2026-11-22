DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret
22.11.2026 14:07
Son Güncelleme: 22.11.2026 14:09
Anadolu Ajansı
DEM Parti heyeti, Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitti.
DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bir kez daha İmralı Adası'na gitti.
DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru hareket etti.
Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti." ifadesine yer verildi.