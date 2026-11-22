DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru hareket etti.

Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan , Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti." ifadesine yer verildi.