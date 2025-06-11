DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret hazırlığı

DEM Parti heyeti, İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşecek.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz, en kısa zamanda gideceğiz." dedi.

Doğan, süreç kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyon konusunda ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrı yaptı.

Ayşegül Doğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Meclis'in üstlenmesi gereken sorumluluk ve komisyon konusunda genel olarak siyasi partilerde ortak bir uzlaşı var aslında. Meselede farklılaşan noktalar usule dair tartışmalar. Bu tartışmaların yürütüleceği ilk yer, Meclis Başkanı'nın çağrısıyla yapılacak bir toplantı olabilir. Biz de DEM Parti olarak İmralı'ya gitmek için hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İçinde eş genel başkanlarımızın bulunduğu bir heyetle, bu dönemi anlamak, kendisiyle görüşmek için hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede kendisiyle görüşeceğiz."

PKK KENDİNİ FESHETMİŞTİ

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerindeki kongresi sonrasında fesih ve silah bırakma kararı alındığını duyurmuştu.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI



Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.



Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullanmıştı.



Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE DESTEK: TARİHİ FIRSAT PENCERESİ AÇILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürece ilişkin ilk açıklamasını 30 Ekim 2024'te yapmıştı.



Erdoğan, Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin çağrısıyla elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyduğunu söylemişti.



MHP lideri Bahçeli'nin bu çağrısıyla tarihe istikamet çizdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi açıldığını ifade edip, Bahçeli'ye teşekkür etmişti.