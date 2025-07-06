DEM Parti heyetinden Özel'e ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyetin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezindeki ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Basına kapalı görüşmenin ardından Özel ve Hatimoğulları, ortak açıklama yaptı.

Hatimoğulları CHP’li isimlerin geçirdikleri soruşturmalara ilişkin, "Bugün bizler Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaretimizi gerçekleştirmemizin amacı dün sabah ne yazık ki yine bir şafak operasyonuyla halkın iradesine bir darbe vuruldu ve bununla ilgili geçmiş olsun dileklerimizi dayanışma duygularımızı belirtmek üzere bugün buradayız. Ve ümit ediyoruz ki yargı bu yanlıştan birkaç saat içinde geri döner ve gözaltına alınan belediye başkanları serbest bırakılır. Şayet bir yolsuzluk iddiası varsa, şayet buna benzer ellerinde deliller varsa elbette ki bazı soruşturmalar başlatılabilir. Hiç kimse dokunulmaz değildir. İmralı heyetinin yarın sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi gerçekleşecek. Bugün İmralı'ya gittiler. Döndüklerinde bizler de görüşeceğiz. Ana muhalefet partisine dönük gerçekleşen operasyonları detaylı bir şekilde kendileriyle değerlendireceğiz" diye konuştu.

"SİYASİ OPERASYON OLDUKLARINA İNANMAYAN KALMADI"



CHP Genel Başkanı Özel ise özetle şunları söyledi:

"Sayın Başkan’ın ifade ettiği gibi artık Türkiye’de bu operasyonların siyasi bir operasyon olduğuna inanmayan kimse kalmadı. Anketlerde yüzde 25 gibi inandığını söyleyen seçmen var. Ama o inandığını söyleyen seçmen Cumhur İttifakı'nın kategorik seçmeni. ‘İki kere iki beş eder’ dese Tayyip Bey, ‘Evet, iki kere iki beş eder’ diyen kategorik kemik seçmen ki, bu muhalefet tarafında da biz bir şeyi yanlış söylesek de destekleyen, kategorik destekleyen seçmen kitlesi bizim tarafta da oluyor. Bunun dışında normal ve makul bakan, meseleyi siyasi angajmanlarla değil de vicdan gözüyle dinleyen kimse bu yapılan operasyonların yolsuzluk operasyonu olduğuna inanmıyor. Herkes bunun siyasi birer operasyon olduğuna inanıyor.



"RIZA ÜRETEMEDİLER"

Şu anda arkadaşlarımız ifade veriyor ve sonra büyük ihtimalle tutuklamaya sevk edilecekler. Zeydan Başkan gibi bütün Adana'nın gönlünü kazanmış birisine leke çalacaklar ya. Daha doğrusu İstanbul'daki bu işe rıza üretemediler, kendi seçmenlerini bile ikna edemediler. Şimdi bunu Anadolu'ya yayarak yapmaya ve bunun büyük bir organizasyon olduğunu, diğer şehirlerde de kolunun, bacağının olduğunu inandırmaya çalışıyorlar."