DEM Parti heyetinin siyasi parti turu: Bugün iki önemli görüşme var

DEM Parti heyetinin siyasi parti turu, yeni haftada devam edecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek. Her iki görüşmenin de adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. BAHÇELİ: DEM'İN DESTEKLERİ TAKDİRE ŞAYAN MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ile MHP'nin ikinci görüşmesi öncesi yazılı bir açıklama yaptı. Sürece dair önemli mesajlar veren Bahçeli "Terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur." dedi. Bahçeli, "DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi’ne gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdim. Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır. Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır." ifadelerini kullandı. Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için kullandığı "kurucu önder" ifadesine yöneltilen eleştirilere, "MHP'ye haksız ve hayasız şekilde saldırıya geçenler evvelemirde bu sıfatın bize ait olmadığını, örgütsel ve ideolojik bir adlandırmadan başka da bir manaya gelmediğini biliyor olsalar bile bilmezliğe yatan ucuzlaşmış ve koflaşmış şarlatan tiplerdir. Nitekim PKK’yı kuran ve kumanda eden teröristbaşı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir. Kim ne derse desin aleni ve aşikar gerçek budur." yanıtını verdi.

AK PARTİ VE DEM'DEN AÇIKLAMA

Kanal 7 yayınına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile,

TV 100 yayınına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görüşme öncesi önemli mesajlar verdi.



Her iki isim de hükümetin Terörsüz Türkiye olarak tanımladığı sürecin ön şartsız olarak ilerlediğini söyledi.

Abdullah Güler, "Bizim tek gündem maddemiz silahlara veda edilmesi, PKK'nın kendisine bağlı tüm gruplarla birlikte kendisini feshetmesi, bulundukları topluluk içinde, demokratik siyasete katılması. Çağrı bu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM heyetinin görüşmesi ile ilgili konuşan Bakırhan, "Bu tür süreçlerde karşılıklı diyalog çok önemlidir. Yürütmenin başıdır. Tabiki görüşülecek. Görüşülmesi gerekiyor. Bugüne kadar görüşülmemesi, büyük eksikliktir. Bu süreci karşılıklı konuşmak gerekiyor. Bu sürecin bazı gerekleri var." ifadelerini kullandı.