DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleri başlıyor

Siyasi partilerle bir görüşme turunun olup olmayacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir randevu taleplerinin bulunup bulunmadığının sorulduğu Oruç, "Siyasi parti turları yapacağız. Haftaya görüşmelere başlayacağız. Bu turlarımızın içinde yer ve zamanının uygun olduğu vakitte Cumhur İttifakı'nın bileşenleri de olacak ama bunu henüz detaylı planlamış değiliz." yanıtını vermişti.