DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleri başlıyor
SON DAKİKA HABERİ: DEM Parti heyeti, siyasi parti turlarına 10 Mart'ta CHP ile başlıyor. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde saat 13.00'te gerçekleşecek.
Son dakika haberi! DEM Parti, siyasi parti turlarına haftaya başlıyor.
Eş genel başkanların heyette olacağı ilk ziyaret 10 Mart'ta CHP'ye gerçekleştirilecek. Görüşme CHP Genel Merkezi'nde saat 13.00'te yapılacak.
Görüşmede İmralı heyetinden de isimler olması bekleniyor.
CUMHUR İTTFAKI'NI DA ZİYARET EDECEKLER
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, partilerinin Meclis'teki grubunda gazetecilerle bir araya gelmiş, soruları yanıtlamıştı.
Siyasi partilerle bir görüşme turunun olup olmayacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir randevu taleplerinin bulunup bulunmadığının sorulduğu Oruç, "Siyasi parti turları yapacağız. Haftaya görüşmelere başlayacağız. Bu turlarımızın içinde yer ve zamanının uygun olduğu vakitte Cumhur İttifakı'nın bileşenleri de olacak ama bunu henüz detaylı planlamış değiliz." yanıtını vermişti.
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