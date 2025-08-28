DEM Parti heyeti Öcalan ile görüştü

Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduktan sonra DEM Parti İmralı Heyeti ilk kez Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitti.



DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüştü.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet, görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan ayrıldı.

EN SON ZİYARET 25 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ



DEM Parti İmralı Heyeti, en son 25 Temmuz'da Ada'ya gitmiş ve Öcalan ile yaklaşık 3 buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

