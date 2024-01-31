DEM Parti: İBB adaylığı için en güçlü isim Başak Demirtaş

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İBB adaylığı için en güçlü ismin, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş  olduğunu söyledi.

DEM Parti: İBB adaylığı için en güçlü isim Başak Demirtaş
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Cezaevinde tutuklu bulunan 'ın eşi Başak Demirtaş, İBB başkanlığına aday olacak mı?

Konuyla ilgili DEM Parti'den bir açıklama geldi. Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit "Başak Demirtaş’ın kamuoyuna yaptığı açıklama bizim için başvuru niteliğindedir aldık kabul ettik." dedi.

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Başak Demirtaş'ın şu anda aday adayı niteliğinde olduğunu söyleyen Koçyiğit, "3 Şubatta MYK toplantımız yapılacak. En geç 5 Şubat'ta  açıklarız." diye konuştu.

Koçyiğit, “Başak hanım, muhtemel adaylar adasında en güçlü adayımızdır. Biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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