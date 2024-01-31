DEM Parti: İBB adaylığı için en güçlü isim Başak Demirtaş

Başak Demirtaş'ın şu anda aday adayı niteliğinde olduğunu söyleyen Koçyiğit, "3 Şubatta MYK toplantımız yapılacak. En geç 5 Şubat'ta açıklarız." diye konuştu.



Koçyiğit, “Başak hanım, muhtemel adaylar adasında en güçlü adayımızdır. Biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş İstanbul'a aday mı? Haberi Görüntüle