DEM Parti İmralı heyeti Adalet Bakanı'nı ziyaret etti

Geçen hafta AK Parti ve MHP ile görüşen DEM Parti'nin İmralı heyeti dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Görüşmelere devam eden heyet, bugün de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci değerlendirdi.

“GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK”

Görüşme sonrası açıklama yapan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sancar, kapsamlı bir görüşme yaptıklarını dile getirdi. Sancar, süreci değerlendirdiklerini ifade edip "Adalet Bakanlığı'nda kapsamlı bir çalışma olduğunu gördük. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek." dedi.

Sancar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ve ekibine teşekkür etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da görüşmede birçok konunun konuşulduğunu dile getirdi. Barış sürecine ilişkin çıkarılacak yasayı konuştuklarını ifade eden Buldan, "Diyalog halinde olacağız." dedi.