DEM Parti İmralı Heyeti bugün Abdullah Öcalan'la görüşecek

DEM Parti İmralı Heyeti, bugün terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na gidecek.

DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada; heyetin yine DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol'dan oluşacağı bildirildi.

Buldan ve Sancar geçtiğimiz perşembe günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Görüşmede, süreçte gelinen son nokta ve atılması planlanan adımlar ele alınmıştı.

Heyet, son olarak 3 Ekim günü adaya gitmişti.