DEM Parti İmralı heyeti bugün Abdullah Öcalan'la görüşecek
02.12.2025 12:40
Son Güncelleme: 02.12.2025 12:40
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya hareket etti.
DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada; heyetin yine DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol'dan oluştuğu bildirildi.
Parti heyeti, Öcalan ile son görüşmesini 3 Kasım 2025’te yapmıştı.