DEM Parti İmralı heyeti | "Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceğiz"

MHP Lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç devam ederken, DEM Parti heyeti, Ankara'da temaslarına devam ediyor.

İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder, Gelecek Partisi ile yapılan görüşmenin ardından bir açıklama yaptı.

DEM İstanbul Milletvekili Önder, gelecek hafta Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceklerini, sonrasında ise kapsamlı bir açıklama yapacaklarını söyledi.

2016 yılından bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş, 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

DEM Parti heyetinin AK Parti ile görüşmesi başladı.

Heyet Saadet Partisi ile de bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

CHP'den ise görüşmeye ilişkin herhangi bir tarih verilmedi.