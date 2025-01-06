DEM Parti İmralı heyeti | "Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceğiz"

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, sürecin sonunda Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceklerini, sonrasında kapsamlı açıklama yapacaklarını söyledi.

DEM Parti İmralı heyeti | "Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceğiz"

MHP Lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç devam ederken, DEM Parti heyeti, Ankara'da temaslarına devam ediyor.

İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah 'ı ziyaret eden heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder, Gelecek Partisi ile yapılan görüşmenin ardından bir açıklama yaptı.

DEM İstanbul Milletvekili Önder, gelecek hafta 'ı ziyaret edeceklerini, sonrasında ise kapsamlı bir açıklama yapacaklarını söyledi.

2016 yılından bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş, 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

DEM Parti heyetinin AK Parti ile görüşmesi başladı.

Heyet Saadet Partisi ile de bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

CHP'den ise görüşmeye ilişkin herhangi bir tarih verilmedi. 

DEM Parti İmralı heyeti | "Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceğiz" - 1 2016 yılından bu yana cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 31 Mayıs 2023'te aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı.
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