DEM Parti İmralı Heyeti: Erdoğan, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti.

Buldan, Meclis'te basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM başkanlığına yeniden seçilen Kurtulmuş'a hayırlı olsun ziyaretinde ve Terörsüz Türkiye çalışmalarında gelinen aşamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmeye ilişkin, "Oldukça olumlu ve pozitif bir çerçevede geçti." değerlendirmesi yapan Buldan, gelecek günlerde Kurtulmuş ile daha sık, detaylı ve kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceklerini bildirdi.

Terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin, "Süreç belli bir aşamaya geldi." diyen Buldan, bu aşamaların ne olduğuna dair gelecek günlerde kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Çalışmaların diyalog ve parlamento zemininde ilerlemesinin önemli olduğunu ifade eden Buldan, "Dolayısıyla bu ziyaretlerimiz devam edecek. Yaklaşık bir ya da iki hafta içerisinde Sayın Devlet Bahçeli'yi, Sayın Özgür Özel'i, yine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

İMRALI'YA GİDECEKLER

Bu görüşmelerin sonunda da İmralı'ya gideceklerini aktaran Buldan, sürecin aşamalarının olumlu bir şekilde ilerlemesi için istişarelere devam edeceklerini anlattı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da Meclis'te kurulması beklenen komisyonun niteliği, çalışma şartları ve diğer ayrıntılarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanları ve grup başkanvekillerinden pazartesi gününe kadar yazılı görüş istediğini belirten Sancar, bu görüşler geldikten sonra komisyonun türü ve çalışma usullerinin somutlaşacağını belirtti.