DEM Parti İmralı heyeti, Kuzey Irak’ta temaslarda bulunuyor.



Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin yer alacağı heyet Erbil’de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelecek.

YARIN SÜLEYMANİYE'YE GEÇECEKLER

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya gelecekler. Görüşmelerde, İmralı ziyaretlerine ilişkin detayların paylaşılaması ve sürece ilişkin değerlendirme yapılması planlanıyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ İMRALI'YA GİTMELERİ BEKLENİYOR



O görüşmelerin ardından heyetin bir kez daha İmralı'ya giderek Öcalan ile üçüncü kez görüşmesi bekleniyor.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI



İmralı ziyaretleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasının ardından gerçekleşmişti.

Ardından hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni dönemde DEM heyeti siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmüştü.

Şimdi gözler İmralı'dan beklenen çağrının ne zaman ve nasıl geleceğinde.

