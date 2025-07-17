DEM Parti İmralı heyeti, Özgür Özel'le görüştü

DEM Parti İmralı heyeti, siyasi parti turunu bugün Cumhuriyet Halk Partisi ziyaretiyle tamamladı.

Heyetin iki üyesi Pervin Buldan ile Mithat Sancar, CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi.

Buldan ve Sancar görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Buldan görüşmede devam eden süreci ele aldıklarını söyledi.

Yarın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile önemli bir toplantı yapacaklarını ifade eden Buldan, "Özgür Özel barış sürecine katkısını sürdüreceğini ifade etti." dedi.

Sancar ise Meclis'in devreye girmesinin önemine dikkat çekti. Mithat Sancar, "Hukuksal güvenceler ve demokratik mekanizmalar çok değerlidir." şeklinde konuştu.