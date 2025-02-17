DEM Parti İmralı heyetinden açıklama: "Öcalan, Kürt meselesini çatışma zemininden çıkarmak istiyor"

DEM Parti İmralı heyetinin Kuzey Irak temasları sürüyor.



Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin yer aldığı heyet, dün ilk olarak Erbil’de Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüşme yaptı. Görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yürütülen görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Barzani’nin sürece ilişkin görüş ve önerileri alındı.



Barzani, konuk heyete barış sürecinin, sorunların çözümü için en doğru yol olduğunu söyledi. Tüm tarafların, barış sürecinin başarıyla sonuçlanması için çaba göstermesi gerektiğini ve kendisinin de katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Teröristbaşı Öcalan ile yapılan 2 görüşmenin detayları ele alındı.

DEM Parti heyeti, bugün ise Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşlmede, heyet Barzani'ye süreç hakkında bilgi verdi. Barzani'nin görüşleri ve önerileri dinlendi.



Görüşmenin ardından heyette yer alan isimlerden Keskin Bayındır bir açıklama yaptı.



"TÜM KÜRT AKTÖRLERİ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜĞE DESTEK VERİYOR"

Bayındır şu ifadelere yer verdi:

"Halkımızı ve Ortadoğu halklarını barış ve çözüme yönelik müjdeliyoruz. Öcalan, Kürt meselesini savaş ve çatışma zemininden çıkarıp demokrasi, hukuk ve Kürt halkının haklarının tanınması zeminine oturtmak istiyor. Tüm Kürt aktörleri, Kürt örgütleri ulusal bir ruh ve tutumla bu sürece yaklaşıyor. Tüm taraflar barış ve özgürlüğe destek vererek bu süreci değerlendiriyor."

Heyetin yarın ise Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile de görüşmesi bekleniyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ İMRALI'YA GİTMELERİ BEKLENİYOR

O görüşmelerin ardından heyetin bir kez daha İmralı'ya giderek Öcalan ile üçüncü kez görüşmesi bekleniyor.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

İmralı ziyaretleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasının ardından gerçekleşmişti.

Ardından hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni dönemde DEM heyeti siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmüştü.

Şimdi gözler İmralı'dan beklenen çağrının ne zaman ve nasıl geleceğinde.