DEM Parti İmralı heyetinden çerçeve yasa mesajı

DEM Parti 'den Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar geldi.



DEM Parti İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar,

“çerçeve yasanın ardından, İmralı'dan yeni bir silah bırakma çağrısı yapılacak mı” sorusuna, "Öcalan’dan çağrı konusunda bir beyan bizim görüşmelerde yapılmadı. sürecin ihtiyacı olursa o zaman gündeme gelecektir." yanıtını verdi.

Takip ve Değerlendirme Kurulunun ilk toplantısında, 4 alt komisyon oluşturulmuştu. Onlardan biri, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu.



TUTANAK İDDİALARINA TEPKİ

Mithat Sancar, bu komisyonun, silahsızlanma sürecinin yürütülmesini sağlayacağını söylerken, "Öcalan'ın da silahsızlanma sürecinde hayati bir rolü olacaktır. Bu alt komisyonda görev almasını bekliyoruz." dedi.

Kamuoyunda tartışmaya yol açan tutanak iddialarını da değerlendiren Mithat Sancar, "Böyle bir görüşme olmadı. bu sızdırma meselesinin basit bir olay olmadığını herkes gördü." ifadesini kullandı.

Süreç kapsamında, yeni bir iletişim stratejisine ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Mithat Sancar, "Öcalan bu aşamadan sonra kamuoyu ile doğrudan iletişim kurabilmeli. Şu anda buna dair bir somut planlama yok." diye konuştu.

Mithat Sancar, Öcalan'ın İmralı'da eski yerinde kalmaya devam ettiğini de bildirdi.



ÇERÇEVE YASA MESAJI

Eski milletvekili Gültan Kışanak ise, süreç için oluşturulan alt komisyonlara, sivil toplumun da katkı vermesi gerektiğini söyledi.

Çerçeve yasa Resmi Gazete'de yayımlandı ama yürürlüğe girmesi için silah bırakmanın teyit edilmesi şartı var. Kışanak bu konuda, "Yasanın 2 ay içinde uygulanabilir hale gelmesini bekliyoruz." dedi.

İmralı sekreteryasında görev yapan Çetin Arkaş ise, "Kişisel arzum kutlama amacıyla bile havaya silah sıkılmayan bir Türkiye inşa etmek. Kıyamete kadar silahlar susmalı. Arzumuz bu." ifadelerini kullandı.