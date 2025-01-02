DEM Parti İmralı heyetinden Meclis’te temas: Bahçeli ve Kurtulmuş'la görüşme
DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la hafta sonu yapılan görüşmenin ardından bugün iki önemli temas gerçekleştirdi. Heyet ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşme sonrası heyet adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi. DEM Parti, ikinci görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere fotoğraf verilirken bir açıklama yapılmadı. DEM Parti heyeti, Meclis’teki ziyaretlerini önümüzdeki hafta sürdürecek. Bu ziyaretlerin ardından partiden kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor.
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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşen DEM Parti heyeti bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) iki önemli temas gerçekleştirdi.
Heyetin ilk görüşmesi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la gerçekleşti.
Partiden Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk saat 13.30'da Kurtulmuş ile bir araya geldi.
Görüşme 45 dakika sürdü.
“GÖRÜŞME İYİ GEÇTİ”
Görüşmenin ardından heyet adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, “Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş’u yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Genel değerlendirme yaptık.” dedi.
Bugün ikinci görüşmeyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacaklarını anımsatan Önder, “Pazartesi günü CHP, AK Parti ve Meclis’te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceğiz. Bütün ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak yine kapsamlı açıklama yapacağız.” diye konuştu.
Önder, “Görüşmeniz iyi geçti mi?” sorusuna, “İyi geçti.” yanıtını verdi.
BAHÇELİ İLE 40 DAKİKALIK GÖRÜŞME
DEM Parti heyeti, bu görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesine geçti.
Meclis'te gerçekleşen görüşme öncesi Bahçeli, heyeti karşıladı.
Bahçeli ile DEM Parti heyeti, tokalaşmanın ardından görüşmeye geçti.
Heyet ile Bahçeli'nin görüşmesi 40 dakika sürdü.
Görüşme sonrası açıklama yapılmazken, gazetecilere fotoğraf verildi.
ZİYARETLER YENİ HAFTADA SÜRECEK
DEM Parti heyetinin Meclis'teki ziyaretleri gelecek hafta da sürecek.
Önder, AK Parti ile CHP ve Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partileri ziyaret edeceklerini açıkladı.
Bu ziyaretlerin tamamlanmasının ardından, partiden sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor.
SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI
Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı.
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.
Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.
ÖCALAN GÖRÜŞMESİ İÇİN BAŞVURU
26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.
9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.
Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun." ifadelerini kullandı.
27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı.
4,5 YIL SONRA GÖRÜŞME
İmralı’ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl sonra bir görüşme gerçekleştirmişti.
Görüşmenin ardından DEM Partisi'nden yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu vurgulanmış "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk.” denilmişti.
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