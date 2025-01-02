DEM Parti İmralı heyetinden Meclis’te temas: Bahçeli ve Kurtulmuş'la görüşme

Partiden Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk saat 13.30'da Kurtulmuş ile bir araya geldi.

“GÖRÜŞME İYİ GEÇTİ” Görüşmenin ardından heyet adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, “Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ’u yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Genel değerlendirme yaptık.” dedi. Bugün ikinci görüşmeyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacaklarını anımsatan Önder, “Pazartesi günü CHP, AK Parti ve Meclis’te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceğiz. Bütün ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak yine kapsamlı açıklama yapacağız.” diye konuştu. Önder, “Görüşmeniz iyi geçti mi?” sorusuna, “İyi geçti.” yanıtını verdi.

Bu ziyaretlerin tamamlanmasının ardından, partiden sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Önder, AK Parti ile CHP ve Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partileri ziyaret edeceklerini açıkladı.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun." ifadelerini kullandı.



27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı.

4,5 YIL SONRA GÖRÜŞME



İmralı’ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl sonra bir görüşme gerçekleştirmişti.



Görüşmenin ardından DEM Partisi'nden yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu vurgulanmış "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk.” denilmişti.