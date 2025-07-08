DEM Parti İmralı Heyeti'nin Adalet Bakanı Tunç'u ziyareti ertelendi

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakma aşamasının yeni haftada başlaması bekleniyor.

Kritik gelişme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni dün Beştepe'de kabul etmişti.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, bugün de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecekti.

Ancak DEM Parti'den yapılan açıklamada, bugün saat 13.30'da gerçekleşmesi beklenen görüşmenin ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada; görüşmenin yoğunluk nedeniyle ertelendiği, görüşme tarihi ve saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacağı belirtildi.