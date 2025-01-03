DEM Parti İmralı heyetinin görüşme takvimi belli oldu

İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la gerçekleşen görüşmenin ardından Meclis’te temaslarda bulunan DEM Parti heyetinin yeni haftadaki programı belli oldu. Heyet, 6 Ocak Pazartesi günü sırasıyla Gelecek Partisi, AK Parti ve Saadet Partisi ile görüşecek.

DEM Parti İmralı heyetinin görüşme takvimi belli oldu

DEM Parti’nin Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah ’la gerçekleştirdiği görüşme siyasetin bir numaralı maddesi.

DEM Parti heyeti, Öcalan’la görüşmenin ardından dün Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

DEM Parti İmralı heyetinden Meclis’te temas: Bahçeli ve Kurtulmuş'la görüşme

DEM Parti İmralı heyetinden Meclis’te temas: Bahçeli ve Kurtulmuş'la görüşme

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Heyetin temasları yeni haftada da sürecek.

DEM Parti heyeti 6 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’de Gelecek Partisi ile görüşecek.

Saat 13.00’te ise Abdullah Güler başkanlığındaki AK Parti heyeti ile bir görüşme yapılacak.

Bu görüşmenin ardından saat 15.30’da bu kez Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir görüşme yapılacak.

CHP lideri Özel’den DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilişkin açıklama

CHP lideri Özel’den DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilişkin açıklama

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Görüşmeler 7 Ocak Salı günü de devam edecek.

Salı günü saat 13.00’te ilk görüşme DEVA Partisi ile yapılacak.

15.30’da ise Yeniden Refah Partisi ile bir araya gelinecek.

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