DEM Parti İstanbul'da aday çıkaracak mı?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, yerel seçimde İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacaklarının henüz netleşmediğini söyledi.

DEM Parti İstanbul'da aday çıkaracak mı?
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Özgür Özel'den DEM Parti'ye ziyaret: "Verimli ve yapıcı bir görüşme oldu"

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, partisinin Meclis'teki grup toplantısının ardından gazetecilerin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile yapılan görüşmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Oruç, konuştukları il ya da ilçe olmadığını, konular netlik kazandıkça paylaşacağını söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, "Kent uzlaşısı adı altında ortaya koyduğumuz görüşmeler ve işbirlikleri sizlere açık olacak." dedi.

Ankara'da da aday çıkaracaklarını hatırlatan Oruç, ''İstanbul ile ilgili henüz netleşen bir durum yok.'' ifadesini kullandı.

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