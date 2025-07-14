DEM Parti liderler turuna çıkıyor
DEM Parti, PKK'nın silah bırakmasının ardından siyasi parti turlarına çıkıyor. DEM heyeti, çarşamba günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.
PKK'nın silah bırakmasıyla DEM Parti, siyasi partileri ziyarete başlıyor.
DEM heyeti, ilk ziyareti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirecek.
Çarşamba günü gerçekleşecek görüşme saat 16.00'da.
ÖZGÜR ÖZEL'İ DE ZİYARET EDECEK
DEM heyeti, perşembe günü saat 13.00'de ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- CHP
- Dem Parti
- Mhp