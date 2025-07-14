DEM Parti liderler turuna çıkıyor

DEM Parti, PKK'nın silah bırakmasının ardından siyasi parti turlarına çıkıyor. DEM heyeti, çarşamba günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

DEM Parti liderler turuna çıkıyor

PKK'nın silah bırakmasıyla DEM Parti, siyasi partileri ziyarete başlıyor. 

DEM heyeti, ilk ziyareti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirecek.

Çarşamba günü gerçekleşecek görüşme saat 16.00'da. 

ÖZGÜR ÖZEL'İ DE ZİYARET EDECEK

DEM heyeti, perşembe günü saat 13.00'de ise Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. 

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