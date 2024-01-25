DEM Parti MYK'sında Başak Demirtaş'ın adaylığı değerlendirilecek

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. 2 gün sürecek toplantıda yerel seçim adayları üzerinde durulacak. HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul adaylığıyla ilgili değerlendirmenin de bu toplantıda yapılacağı açıklanmıştı.

DEM Parti MYK'sında Başak Demirtaş'ın adaylığı değerlendirilecek
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DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması

DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması

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Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplatısının ilk gününde yerel seçim stratejisi ve yapılacak kampanyanın ana hatları belirlenecek.

MYK toplantısının 2'nci gününde ise özellikle batı illerinde çıkarılacak adaylar masaya yatırılacak.

CHP ile "kent uzlaşısı" çerçevesinde heyetler arasındaki görüşmelerin sonuçları da değerlendirilecek.

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ADAYLIK MESAJI

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş İstanbul adaylığı için "Parti uygun görürse düşünebilirim." açıklamasını yapmıştı. Bu açıklama da MYK'da değerlendirilecek.

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