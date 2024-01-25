DEM Parti MYK'sında Başak Demirtaş'ın adaylığı değerlendirilecek

Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor.



DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplatısının ilk gününde yerel seçim stratejisi ve yapılacak kampanyanın ana hatları belirlenecek.



MYK toplantısının 2'nci gününde ise özellikle batı illerinde çıkarılacak adaylar masaya yatırılacak.



CHP ile "kent uzlaşısı" çerçevesinde heyetler arasındaki görüşmelerin sonuçları da değerlendirilecek.

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ADAYLIK MESAJI



HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş İstanbul adaylığı için "Parti uygun görürse düşünebilirim." açıklamasını yapmıştı. Bu açıklama da MYK'da değerlendirilecek.