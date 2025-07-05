DEM Parti: PKK haftaya silah bırakacak

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya geçiliyor.



Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.



SİLAH BIRAKILACAK NOKTALAR



Silah bırakılacak nokta için iki adres öne çıkıyor. Kuzey Irak'ta Erbil ve Süleymaniye...



MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Kuzey Irak'a yaptığı ziyaret de zamanlaması açısından dikkat çekti. Yapılan görüşmelerde Terörsüz Türkiye süreci ana gündem maddesiydi.



Kalın, Kuzey Irak'tan döndükten sonra Irak sınırının sıfır noktasına Hakkari'ye geçti. Kalın, İkinci Ordu Komutanı ve bölgedeki askeri yetkililerle toplantı yaparak Çukurca'nın güneyinde, sınırın Irak tarafındaki üs bölgelerini de ziyaret etti.



İbrahim Kalın'ın gelecek hafta başlayacak silah bırakma sürecini bölgedeki askeri yetkililerle masaya yatırdığı belirtildi.



DEM PARTİ'DEN DAVET



DEM Parti'den de bazı gazeteciler ve STK temsilcilerine dikkat çekici bir davet yapıldı.



30'a yakın isim silah bırakma faaliyeti için Kuzey Irak'a davet edildi.



DEM Parti organizasyonuyla götürülecek isimlere gönderilen davet yazısında faaliyetin gelecek hafta yapılacağı bilgisine yer verildi. Kuzey Irak'ın hangi şehrinde yapılacağı ise belirtilmedi.



Son anda bir değişiklik olmazsa silah bırakma faaliyeti basın mensuplarının katılımına açık olarak yapılacak.

MİT'İN YAKIN KADRAJINDA



Adım adım ilerleyecek silah teslim süreci, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakından takip edilecek.



Sürece ilişkin raporlar hazırlanacak.



Planlandığı gibi devam etmesi halinde sonbahara kadar silah bırakma aşamasının tamamlanması planlanıyor.