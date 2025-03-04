Öcalan'ın silah bırakma çağrısı | DEM Parti: Siyasi parti turuna haftaya başlayacağız

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, TBMM’de gazetecilerle biraraya geldi.

Hatimoğlulları ve Bakırhan , terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin soruları yanıtladı.



Hatimoğulları, "Siyasi parti turlarına haftaya yapacağız. Turlarımızın içinde elbette yeri ve zamanı uygun olduğunda Cumhur İttifakı’nın bileşenleri de olacak" dedi.



Hatimoğulları, "SDG de içinde olacak mı?" sorusuna "SDG meselesi Suriye’nin içişidir. Metinde olmayan bir şeyi söyleme yetkimiz yok" yanıtnı verdi.