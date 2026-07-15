DEM Parti ve AK Parti heyetleri arasında görüşme gerçekleşti

İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 'Terörsüz Türkiye ' kapsamında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi.

Görüşmede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarının ardından gündeme gelen yasal düzenlemeler ile sürecin bundan sonraki aşamalarının ele alındığı belirtildi.

DEM Parti , TBMM tatile girmeden sürece ilişkin çerçeve yasanın çıkarılması yönündeki beklentisini sürdürürken, görüşmede yasal düzenlemenin kapsamı ve Meclis takviminin de değerlendirilmesi bekleniyordu.

Pervin Buldan, görüşme öncesinde gazetecilerin sorusu üzerine, “Haber bekliyoruz. Biz buradayız, ne zaman gelin derlerse gideriz.” ifadelerini kullanmıştı. Görüşme, TBMM’de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarının ardından gerçekleşti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.