DEM Parti yarın Bahçeli'yi ziyaret edecek

Terörsüz Türkiye sürecinde yarın önemli bir görüşme gerçekleşecek.

DEM Parti İmralı heyeti, yarın Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Açıklama, DEM Parti'den geldi. İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un yarın TBMM'de Bahçeli'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Görüşme saat 14.00'te başlayacak.

Heyet bu görüşme öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret edecek.

MHP'DEN 120 SAYFALIK TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU

Sürece ilişkin bugün bir önemli gelişme daha yaşanmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporunu tamamlayıp Meclis'e sunmuştu.

Raporun 120 sayfadan oluştuğu bildirilmişti.

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Hukuken yapılacak şeyler örgütün tamamen dağıtılmasına bağlı." demişti.

Yıldız, raporda daha çok siyasal değerlendirmelerin yapıldığını da söylemişti.