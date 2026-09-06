DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden eş genel başkanlığa seçildi

DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi yapıldı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede kayıtlı delegeler oy kullandı.

Seçimlerde yeniden aday gösterilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları , geçerli 535 oyun tamamını alarak eş genel başkanlığa seçildi.

Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.