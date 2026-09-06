DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden eş genel başkanlığa seçildi
06.09.2026 16:07
Kongreye Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğlulları, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan katıldı.
DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Eş Genel Başkanlığa, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden seçildi.
DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi yapıldı.
Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede kayıtlı delegeler oy kullandı.
Seçimlerde yeniden aday gösterilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını alarak eş genel başkanlığa seçildi.
Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.