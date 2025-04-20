DEM Parti'den açıklama: İmralı Heyeti'ne yeni isim gelecek mi?

Açıklamada, DEM Parti'nin tüm kurullarıyla hastanede umutlu bir bekleyiş sürdürdüğü anlatıldı, "Arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz." denildi.

DEM Parti, kalp krizi geçirip yoğun bakımda tedavi altına alınan İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder 'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İMRALI HEYETİ'NE BAŞKA BİR İSİM DAHİL EDİLECEK Mİ?



DEM Parti ayrıca, İmralı Heyeti'ne Önder'in yerine başka bir isim dahil edileceği iddiasını yalanladı. Açıklamada, "Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır." ifadelerine yer verildi.

BAKAN TUNÇ'LA GÖRÜŞMEYE GRUP BAŞKANVEKİLLERİ KATILACAK

Partinin açıklamasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la yapılacak görüşmeye ilişkin bilgi de verildi. DEM Parti heyeti ile Bakan Tunç arasında geçen cuma günü bir görüşme yapılması planlanmıştı. Bu görüşme Önder'in rahatsızlığı sonrası ertenmişti.

DEM Parti bu görüşmenin Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu nedeniyle grup başkanvekilleri tarafından yapılacağını duyurdu.