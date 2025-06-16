DEM Parti'den Adalet Bakanlığı'na İmamoğlu başvurusu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Ekrem İmamoğlu ile görüşebilmek için Adelet Bakanlığı'na başvuru yapacak.

DEM Parti'den Adalet Bakanlığı'na İmamoğlu başvurusu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan 'nu ziyaret için 'na başvuracak.

DEM Parti heyeti, Silivri'de yapılacak ziyaretler çerçevesinde İmamoğlu'nun yanı sıra eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, eski Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ve Gezi davası tutuklularından Can Atalay ile de bir araya gelmeyi planlıyor.

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