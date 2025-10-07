DEM Parti'den, Bahçeli'nin İmralı'ya ziyaret çağrısına destek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Hatimoğulları, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili "TBMM bünyesinde kurulan barış komisyonu çok kıymetli çalışmalara imza attı; fakat toplum artık somut adımlar bekliyor." dedi.

"BAHÇELİ'NİN KONUŞMASI ÖNEMLİ, GÖRÜŞÜNE KATILIYORUZ"

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatimoğulları; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir grup milletvekilinin İmralı'ya gidebileceği yönündeki açıklaması ile ilgili şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli’nin bugün grupta komisyonla ilgili yaptığı konuşma gerçekten çok önemliydi. Geçen senenin 1 Ekim tarihinde bu süreci başlatan bir yaklaşıma denk düşen bir konuşmaydı. Sayın Bahçeli; komisyonun İmralı'ya gidebileceği, bunun önünde bir engel olmadığını ve Türkiye toplumu adına istediği soruları sorabileceğini ve istenirse bunun kamuoyuyla paylaşabileceği anlamına gelen bir şekilde özetledi. Biz bu görüşe tamamen katılıyoruz, komisyon mutlaka İmralı’ya gitmelidir. Baş muhatap olarak Öcalan ile görüşülmesi bir eşiğin aşılması bakımından önemli olacaktır."