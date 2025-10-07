DEM Parti'den, Bahçeli'nin İmralı'ya ziyaret çağrısına destek
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin gerekirse İmralı'ya gitmeleri yönündeki açıklamasına destek verdi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.
Hatimoğulları, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili "TBMM bünyesinde kurulan barış komisyonu çok kıymetli çalışmalara imza attı; fakat toplum artık somut adımlar bekliyor." dedi.
"BAHÇELİ'NİN KONUŞMASI ÖNEMLİ, GÖRÜŞÜNE KATILIYORUZ"
Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatimoğulları; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir grup milletvekilinin İmralı'ya gidebileceği yönündeki açıklaması ile ilgili şunları söyledi:
"Sayın Bahçeli’nin bugün grupta komisyonla ilgili yaptığı konuşma gerçekten çok önemliydi. Geçen senenin 1 Ekim tarihinde bu süreci başlatan bir yaklaşıma denk düşen bir konuşmaydı. Sayın Bahçeli; komisyonun İmralı'ya gidebileceği, bunun önünde bir engel olmadığını ve Türkiye toplumu adına istediği soruları sorabileceğini ve istenirse bunun kamuoyuyla paylaşabileceği anlamına gelen bir şekilde özetledi. Biz bu görüşe tamamen katılıyoruz, komisyon mutlaka İmralı’ya gitmelidir. Baş muhatap olarak Öcalan ile görüşülmesi bir eşiğin aşılması bakımından önemli olacaktır."
"SURİYE'DE ENTEGRASYON SÜRECİNİ DESTEKLEDİK"
Bahçeli'nin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, YPG/PYD'yi kapsayan bir açıklama yapması yönündeki çağrısını da değerlendiren Hatimoğulları, "SDG'ye çağrı konusunu elbette onu biz bilemeyiz. Komisyon gitsin ve onunla görüşsün. Bu konudaki görüşlerini alsın ama şunu belirtmeliyim; bugün Şam yönetimi ile SDG bir araya geldi ve görüşmelerini yürütüyorlar. Suriye için demokratik müzakere ve entegrasyon sürecini bizler hep destekledik, şimdi de desteklediğimizin altını çizmek isteriz." diye konuştu.
- Etiketler :
- Devlet Bahçeli
- Dem Parti
- Milli Dayanışma Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu
- Terörsüz Türkiye