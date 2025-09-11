DEM Parti'den CHP'ye destek ziyareti

İstanbul yönetimi mahkeme tarafından görevden alınan CHP'ye ilk destek ziyareti DEM Parti'den geldi.

DEM PArti'nin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Özgür Özel ile, olayların yaşandığı İstanbul'daki genel başkan ofisinde görüştü.



Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Bakırhan, "Cumhuriyet Halk Partisi ile dayanışma içerisinde olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bizler yıllardır demokrasi, hak ve özgürlükler mücadelesi veriyoruz. Biz değerleri savunan bir partiyiz, değerleri savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Özel ise şunları söyledi:



"İstanbul İl Kongresi iptal davası 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, bütün yargılama süreçlerinden sonra, duruşma süreçlerinden sonra, bugün kesin karara bağlandı ve esastan reddedildi. Burada 15 gün önce açılmış. Birinci kural; aynı konuda iki mahkeme varsa, ilk açılanda birleştirilir. Zaten İstanbul'da olması mümkün değil, Ankara'ya yollaması lazım. Hukuk yolu tüketildi ve mahkeme kesin karar verdi. Şimdi olması gereken; biz kararı 45. İstanbul Asliye'ye de gönderiyoruz, getiriyoruz, veriyoruz. Karar olduğu için tedbirin ortadan kalkmasıdır. Çünkü tedbir, karara kadar konulan bir tedbirdir. Orada bir mahkeme kararı var"

