DEM Parti’den CHP’ye ziyaret

Ankara siyasetinde bugün de hareketli saatler yaşanıyor.



Dün, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi.



Görüşme CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşiyor.