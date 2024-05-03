DEM Parti’den CHP’ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi. Görüşmede, 31 Mart seçimlerinden sonra ortaya çıkan siyasi tablo ele alınıyor.

DEM Parti’den CHP’ye ziyaret

Ankara siyasetinde bugün de hareketli saatler yaşanıyor.

Dün, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi.

Görüşme CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşiyor.

DEM Parti’den CHP’ye ziyaret - 1

Zirvenin ana maddesi ise 31 Mart’taki seçimlerden sonra ortaya çıkan siyasi tablo…

Saat 12.30’da başlayan görüşmenin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım

Dervişoğlu başkanlığında İYİ Parti'de ilk GİK toplantısı başladı

Dervişoğlu başkanlığında İYİ Parti'de ilk GİK toplantısı başladı

Şırnak'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 15 yaralı

Şırnak'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 15 yaralı

CHP'li milletvekillerinden MEB'in önünde yeni müfredat taslağına tepki

CHP'li milletvekillerinden MEB'in önünde yeni müfredat taslağına tepki

İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu'da ormanlara giriş yasağı

Kastamonu'da ormanlara giriş yasağı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...