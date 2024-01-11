DEM Parti’den CHP’ye ziyaret: İki parti işbirliği yapılabilecek illeri belirleyecek

Siyasetin gündemi yerel seçim. Partilerin aday belirleme çalışmaları sürerken, bugün Ankara’da kritik bir ziyaret gerçekleşti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Liderler, görüşmede yerel seçimi konuştu. İki parti, işbirliği yapılabilecek iller için çalışma yapacak.

DEM Parti’den CHP’ye ziyaret: İki parti işbirliği yapılabilecek illeri belirleyecek

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Yerel seçim takvimi işliyor, adım adım 31 Mart’taki seçime gidiyor. Seçim yaklaşırken, partilerin aday belirleme çalışmaları ise sürüyor.

Siyasetin gündemi yerel seçime odaklanırken, Ankara’da önemli bir ziyaret gerçekleşti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Görüşme, CHP Genel Merkezi’nde yapıldı.

YEREL SEÇİMDE İŞBİRLİĞİ OLACAK MI?

Özel ve Bakırhan, görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özel, “Bu ziyaret bir nezaket ziyareti olmakla birlikte, genel merkezler arasında sürdürülen iletişimin ilk adımlarıdır.” dedi. Özel, toplantının gündeminin yerel seçim olduğunu belirterek, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, bazı seçmenlerin kendilerine yerel yönetici seçtiği, bazılarının seçemediği bir ülkeyi kabul etmemiz mümkün değildir.” dedi.

Özel, “Kayyum siyasetini reddediyoruz.” ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da görüşmenin ana gündeminin yerel seçim olduğunu belirterek, “İşbirliği başta olmak üzere seçeneklerin tartışılabileceğini dile getirdik. Arkadaşlarımız işbirliği sağlanabilecek kentler üzerinde bir çalışma yürütecekler.” dedi.

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