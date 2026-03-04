DEM Parti'den iki bakanlıkta yasal düzenleme görüşmesi

DEM Parti İmralı Heyeti, başkent Ankara'da iki önemli görüşme gerçekleştirdi.

Heyette yer alan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik hayırlı olsun ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

GÜRLEK: SÜRECE İLİŞKİN ÇALIŞMALARI ELE ALDIK

Heyet bu görüşmenin ardından ikinci görüşmeyi Adalet Bakanı Gürlek'le yaptı. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Bakan Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, "Yüce meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir." dedi.

BULDAN: ÇALIŞMALAR BAYRAM SONRASI BAŞLAYACAK

Görüşmeye ilişkin bir açıklama da Buldan'dan geldi. Pervin Buldan, sürece ilişkin yasal düzenlemelerin bayram sonrası ele alınacağını söyledi. Görüşmelerin önce Adalet Komisyonu'nda gerçekleşeceğini ifade eden Buldan, konunun daha sonra da TBMM Genel Kurulu'na geleceğini ifade etti.