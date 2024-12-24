DEM Parti'den İmralı açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakırhan "Adalet Bakanı 'Gün tayin etmeye çalışıyoruz, bütçeyi bekliyoruz.' dedi. Artık bu oyalamadan vazgeçmek, bir an önce gerçekten oranın kapısını, kilidini açmak ve görüşmeleri sağlaması gerekiyor Adalet Bakanlığı'nın." ifadelerini kullandı.

Tuncer Bakırhan, İmralı'ya gidecek heyet ile ilgili soruya ise "DEM Parti'nin eş genel başkanları olmak üzere bütün milletvekilleri zaten başvurdu. Mesele kimin gideceği değil orada ne söylendiği bizim için önemlidir." yanıtını verdi.