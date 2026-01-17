DEM Parti'den İmralı görüşmesi açıklaması

Terörsüz Türkiye sürecinde dün yeni bir gelişme yaşandı.

DEM Parti heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Görüşmenin iki buçuk saat sürdüğü öğrenildi.

Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Fatih Özgür Erol yer aldı.

Heyetten ziyaret sonrası yapılan yazılı açıklamada, Öcalan'ın 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade ettiği belirtilerek "Görüşmenin gündemi Suriye'de yaşananlar gelişmelerdi. Çatışmalar süreci baltalama girişimi olarak değerlendirildi." denildi.

KOMİSYON RAPORU BEKLENİYOR

Sürece ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ise çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyonda üyesi bulunan partilerin koordinatör grup başkanvekilleri geçen hafta bir araya gelmişti.

Toplantı sonrasında açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hazırlanacak komisyon raporuyla ilgili "Hazırlıklar bitti diyemeyiz ama çok da uzamaz. Bu ay içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum." demişti.