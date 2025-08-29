DEM Parti'den İmralı görüşmesi açıklaması: Üç kilit kavram vurgusu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), dün terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la gerçekleştirilen görüşmeye dair açıklama yayımladı. Görüme sonrası yapılan açıklamada, Öcalan'a komisyon sürecine dair bilgi verildiği aktarıldı. DEMOKRATİK TOPLUM VURGUSU Açıklamada Öcalan'ın "Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu." söylediği aktarıldı. Görüşmede, barış ve demokratik toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı, Öcalan'ın bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptığı ifade edildi. Öte yandan İmralı heyeti ile Öcalan en son 5 Temmuz'da görüşmüşlerdi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan silah bırakma çağrısında bulundu

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te Partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." demişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürece ilişkin ilk açıklamasını 30 Ekim günü yapmıştı.



Erdoğan, Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin çağrısıyla elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyduğunu söylemişti.

Bahçeli ve Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından 27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Öcalan'la görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı.



Bir gün sonra İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl sonra bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu vurgulanmış "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk." denilmişti.



PKK'lıların 11 Temmuz'da Süleymaniye'de teslim ettiği silahlar dev bir kazanda yakılarak imha edildi.

PKK'NIN FESHİ



Öcalan, PKK'nın ulus devletçi amacından vazgeçtiğini, barış ve demokratik toplum hedefine ulaşılmasının "pozitif entegrasyonalist bir perspektifle" mümkün olduğunu söylemişti.



Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'lılar 11 Temmuz'da Süleymaniye'de teslim ettiği silahlar dev bir kazanda yakılarak imha edildi.



MİLLİ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU



PKK'nın silah bırakmasının ardından TBMM'de "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kuruldu.



Komisyon şimdiye kadar yedi kez toplandı.



Komisyonda şimdiye kadar şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri,Barış Anneleri, Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 10 ilden baro başkanları dinlendi.



Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sürece ilişkin söz aldı.



Ayrıca komisyonda eski TBMM başkanları görüşlerini aktardı.