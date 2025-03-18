DEM Parti'den İmralı için yeni başvuru

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubundan sonra DEM Parti heyetinden yeni ziyaret talebi geldi. DEM Parti, Adalet Bakanlığı'na İmralı için yeni başvuru yaptı.



Açıklama DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan geldi.



Bakırhan, heyetin 21 Mart'tan önce İmralı'ya gidebileceğini dile getirdi.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN SÜREÇ BAŞLAMIŞTI



İmralı ziyaretleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Öcalan'ın "Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasının ardından başlamıştı.



DEM Parti'nin İmralı heyeti daha önce 3 kez Öcalan ile görüşmüştü.