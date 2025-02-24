DEM Parti'den İmralı ziyareti açıklaması

DEM Parti'den İmralı ziyaretine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Heyetimiz bir kaç gün içinde İmralı'ya gidecek. Başvurunun bugün yarın yapılmasını bekliyoruz. Başvuru için hazırlıklar tamamlanıyor." dedi.

"İMRALI'DA ÖCALAN'IN ÇAĞRISININ TAKVİMİ NETLEŞECEK"

Koçyiğit, "Bu görüşmeden sonra Öcalan ile beraber, yapılacak tarihi çağrının takvimi netleşmiş olacak. Kürt sorunu çözümünde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. O tarihi çağrının geleceğini biliyoruz." diye konuştu.



SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

İmralı ziyaretleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasının ardından gerçekleşmişti.

Ardından hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni dönemde DEM heyeti siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmüştü.

Şimdi gözler İmralı'dan beklenen çağrının ne zaman ve nasıl geleceğinde.