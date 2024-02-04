DEM Parti'den İstanbul kararı (Başak Demirtaş aday olacak mı?)

DEM Parti, İstanbul'da kendi adayıyla seçime girme kararı aldı. DEM Parti adayı 9 Şubat'ta açıklanacak.

DEM Parti'den İstanbul kararı (Başak Demirtaş aday olacak mı?)

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını açıkladı.

Dün toplanan MYK'da alınan kararları açıklayan, Doğan, "9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini sizlerle paylaşacağız" dedi.

BAŞAK DEMİRTAŞ MI ADAY OLACAK?

Doğan gazetecilerin "İstanbul adayı Başak Demirtaş mı olacak?" sorusuna "İstanbul adayları 9 Şubat'ta ama Başak Demirtaş da aday havuzumuzda. Bunları 9 Şubat'a kadar karara bağlayacağız. Adaylarımızla dada görüştüğümüzü belirtmek isterim." yanıtını verdi.

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