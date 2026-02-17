DEM Parti'den "liderler zirvesi" çağrısı

DEM Parti, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında liderler zirvesi yapılmasını istiyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bakırkan, "Kürt meselesinin çözümü ve demokratikleşme ertelenemez." deyip Türkiye'ni temel ve köklü sorunlarını çözmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bir liderler zirvesinin toplanmasını önerdi.

KOMİSYON RAPORU

Bakırhan, süreç komisyonun hazırladığı rapora ilişkin beklentilerini de sıraladı.

Raporun tarihsel korkulara, tabulara sıkıştırılmaması gerektiğini ifade eden Bakırhan, "Kürt meselesi bir terör meselesi değil, demokrasi ve özgürlükler meselesidir." dedi.

ERKEN SEÇİM

Erken seçim tartışmalarını da değerlendiren Bakırhan, "Biz Türkiye'nin 100 yıllık meselesine odaklandı. Partimiz her an seçime hazır ama şu an öyle bir gündemimiz yok." ifadelerini kullandı.