DEM Parti’den Meclis turu: AK Parti ve MHP ile görüşme

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DEM Parti İmralı Heyeti’nin Meclis’teki siyasi parti turu yeni haftada da sürüyor.



Heyet bugün ilk olarak MHP’yi ziyaret etti.



Bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, görüşmenin faydalı geçtiğini söyedi.



DEM Parti Heyeti, bu görüşme sonrasında saat 14.00’te bu kez AK Parti’yi ziyaret etti. GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?



Heyeti, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin karşıladı.



DEM Parti heyetinde ise eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı. "DOSTANE BİR SOHBET YAPTIK" AK Parti-DEM Parti görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşme sonrasında gazetecilere açıklama yaptı.



Güler, “Misafirlerimizi ağırladık. Çok samimi dostane bir sohbet yaptık. Son gelişmeler üzerine değerlendirmelerimizi ilettik.” dedi.

AK Parti heyeti, DEM Parti heyetini karşıladı

MHP’YE ZİYARET: “FAYDALI BİR GÖRÜŞME OLDU”



DEM Parti bugün ilk olarak MHP’yi ziyaret etti.



Görüşmede DEM Parti tarafında eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı.



MHP’de ise genel başkan yardımcıları Faruk Aksu, Feti Yıldız ve Semih Yalçın konuklarını kapıda karşıladı.



11.00’de başlayan görüşme bir saat sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapıldı.

DEM Parti - MHP görüşmesi

"FAYDALI BİR GÖRÜŞME OLDU" DEM Parti heyeti adına konuşan Tülay Hatimoğulları Oruç, “MHP ile gelişen süreçle ilgili görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı gün içinde paylaşacağız. MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Görüşmede Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç da yer aldı

Tülay Hatimoğulları Oruç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.



Sözü daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın aldı. Yalçın, görüşmenin faydalı geçtiğini söyledi.

DEM Parti heyetini, MHP heyeti karşıladı. Karşılama sonrası görüşmeye geçildi

BAHÇELİ: DEM'İN DESTEKLERİ TAKDİRE ŞAYAN



Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer almadı.



Bahçeli görüşme öncesinde dün yazılı bir açıklama yapmıştı.



Sürece dair önemli mesajlar veren Bahçeli, “Terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur.” demişti.



Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:



“DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi’ne gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdim.



Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır.



Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır.”



“KURUCU ÖNDER” ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ



Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için kullandığı “kurucu önder” ifadesine yöneltilen eleştirilere ise şu yanıtı vermişti:



“MHP'ye haksız ve hayasız şekilde saldırıya geçenler evvelemirde bu sıfatın bize ait olmadığını, örgütsel ve ideolojik bir adlandırmadan başka da bir manaya gelmediğini biliyor olsalar bile bilmezliğe yatan ucuzlaşmış ve koflaşmış şarlatan tiplerdir.



Nitekim PKK’yı kuran ve kumanda eden teröristbaşı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir. Kim ne derse desin aleni ve aşikar gerçek budur.”

AK PARTİ VE DEM'DEN AÇIKLAMA Kanal 7 yayınına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile,

TV 100 yayınına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görüşme öncesi önemli mesajlar verdi.



Her iki isim de hükümetin Terörsüz Türkiye olarak tanımladığı sürecin ön şartsız olarak ilerlediğini söyledi. Abdullah Güler, "Bizim tek gündem maddemiz silahlara veda edilmesi, PKK'nın kendisine bağlı tüm gruplarla birlikte kendisini feshetmesi, bulundukları topluluk içinde, demokratik siyasete katılması. Çağrı bu." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM heyetinin görüşmesi ile ilgili konuşan Bakırhan, "Bu tür süreçlerde karşılıklı diyalog çok önemlidir. Yürütmenin başıdır. Tabiki görüşülecek. Görüşülmesi gerekiyor. Bugüne kadar görüşülmemesi, büyük eksikliktir. Bu süreci karşılıklı konuşmak gerekiyor. Bu sürecin bazı gerekleri var." ifadelerini kullandı.

İftar programında milletvekilleriyle biraraya gelen Erdoğan, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile kısa bir görüşme yapmıştı.