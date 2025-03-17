DEM Parti’den Meclis turu: MHP ile görüşme tamamlandı, AK Parti’yle görüşme başladı

AK Parti heyetinde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı. DEM Parti heyetinde ise eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı. AK Partililer ile DEM Partililer tokalaştıktan sonra görüşmeye geçti.

DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Meclis’te siyaset turu gerçekleştiriyor. Heyet ilk olarak MHP ’yi ziyaret etti. Bu görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, AK Parti grubunu ziyaret etti. Görüşme saat 14.00’te başladı.

MHP ’YE ZİYARET: “FAYDALI BİR GÖRÜŞME OLDU” DEM Parti bugün ilk olarak MHP’yi ziyaret etti. Görüşmede DEM Parti tarafında eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı. MHP’de ise genel başkan yardımcıları Faruk Aksu, Feti Yıldız ve Semih Yalçın konuklarını kapıda karşıladı. Saat 11.00’de başlayan görüşme bir saat sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapıldı.

BAHÇELİ: DEM'İN DESTEKLERİ TAKDİRE ŞAYAN Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer almıyor. Bahçeli görüşme öncesinde dün yazılı bir açıklama yapmıştı. Sürece dair önemli mesajlar veren Bahçeli, “Terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur.” demişti. Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı: “DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi’ne gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdim. Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır. Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır.” “KURUCU ÖNDER” ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için kullandığı “kurucu önder” ifadesine yöneltilen eleştirilere ise şu yanıtı vermişti: “MHP'ye haksız ve hayasız şekilde saldırıya geçenler evvelemirde bu sıfatın bize ait olmadığını, örgütsel ve ideolojik bir adlandırmadan başka da bir manaya gelmediğini biliyor olsalar bile bilmezliğe yatan ucuzlaşmış ve koflaşmış şarlatan tiplerdir. Nitekim PKK’yı kuran ve kumanda eden teröristbaşı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir. Kim ne derse desin aleni ve aşikar gerçek budur.”

AK PARTİ VE DEM'DEN AÇIKLAMA

Kanal 7 yayınına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile,

TV 100 yayınına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görüşme öncesi önemli mesajlar verdi.



Her iki isim de hükümetin Terörsüz Türkiye olarak tanımladığı sürecin ön şartsız olarak ilerlediğini söyledi.

Abdullah Güler, "Bizim tek gündem maddemiz silahlara veda edilmesi, PKK'nın kendisine bağlı tüm gruplarla birlikte kendisini feshetmesi, bulundukları topluluk içinde, demokratik siyasete katılması. Çağrı bu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM heyetinin görüşmesi ile ilgili konuşan Bakırhan, "Bu tür süreçlerde karşılıklı diyalog çok önemlidir. Yürütmenin başıdır. Tabiki görüşülecek. Görüşülmesi gerekiyor. Bugüne kadar görüşülmemesi, büyük eksikliktir. Bu süreci karşılıklı konuşmak gerekiyor. Bu sürecin bazı gerekleri var." ifadelerini kullandı.