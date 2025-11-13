DEM Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı
13.11.2025 14:41
Son Güncelleme: 13.11.2025 15:09
NTV - Haber Merkezi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararının ardından gözler istinaftan çıkacak kararda. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Demirtaş tutuklu kalmamalı." dedi.
DEM Parti AİHM'in kararının ardından, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini bekliyor.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Demirtaş'ın bir an önce serbest kalması gerektiğini söyledi.
"DEMİRTAŞ'IN TUTUKLULUK HALİ VAKİT KAYBETMEDEN SONA ERMELİ"
Doğan, "Demirtaş’ın tutukluluk hali vakit kaybetmeden sona ermeli. Demirtaş tutuklu kalmamalı. Yol belli; AİHM’in ihlallerine son vermek, hak ihlallerinin sonuçlarını ortadan kaldırmak." diye konuştu.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
DEM Parti Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçen Ayşegül Doğan'ın gündeminde, terörsüz Türkiye süreci de vardı.
Selahattin Demirtaş, 2016 yılından bu yana Edirne'de tutuklu bulunuyor.
"KOMİSYONUN İMRALI'YA GİTME KONUSUNDA ENDİŞESİ OLMAMALI"
Doğan, şu sözlerle Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesi çağrısında bulundu:
“Komisyonun İmralı’ya gitme konusunda endişesi olmamalı. Gitmemek kalıcı fırsatı ıskalamaktır. Yıllardır bazı korkulardan sıyrılmak gerekiyor. Komisyonun önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda böyle bir karar almasını diliyoruz."
BAKAN TUNÇ'TAN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk durumuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki kararın kesinleştiğini, şimdi yerel mahkemenin vereceği kararın beklenmesi gerektiğini söylemişti.
DEMİRTAŞ 2016'DAN BERİ TUTUKLU
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklanmıştı.
Demirtaş, kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak bilinen şiddet olaylarıyla ilgili olarak yargılanmış, 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Demirtaş'la birlikte partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.