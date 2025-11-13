DEM Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı

"KOMİSYONUN İMRALI'YA GİTME KONUSUNDA ENDİŞESİ OLMAMALI"

Doğan, şu sözlerle Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesi çağrısında bulundu:

“Komisyonun İmralı’ya gitme konusunda endişesi olmamalı. Gitmemek kalıcı fırsatı ıskalamaktır. Yıllardır bazı korkulardan sıyrılmak gerekiyor. Komisyonun önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda böyle bir karar almasını diliyoruz."

BAKAN TUNÇ'TAN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk durumuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki kararın kesinleştiğini, şimdi yerel mahkemenin vereceği kararın beklenmesi gerektiğini söylemişti.

DEMİRTAŞ 2016'DAN BERİ TUTUKLU

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklanmıştı.

Demirtaş, kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak bilinen şiddet olaylarıyla ilgili olarak yargılanmış, 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Demirtaş'la birlikte partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.