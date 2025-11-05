DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret

BAHÇELİ VE ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklanmıştı.

Demirtaş, kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak bilinen şiddet olaylarıyla ilgili olarak yargılanmış, 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Demirtaş'la birlikte partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demirtaş'ın tutukluluk kararı için "Tutuklanması hukuki açıdan sorunlu." hükmüne varmış, bu karara yapılan itiraz Büyük Daire tarafından reddedilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada hukuki yolların sonuca ulaştığını belirterek, "Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek." demişti.

Bu konu AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sorulmuş; Cumhurbaşkanı ise "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız." değerlendirmesini yapmıştı.