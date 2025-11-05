DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret
05.11.2025 16:01
DHA
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Hatimoğulları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının hayata geçmesinin elzem olduğunu söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." açıklaması sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları bugün Edirne'de tutuklu bulunan Demirtaş'ı ziyaret etti.
Hatimoğulları'na İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek de eşlik etti. İkili Demirtaş'la birlikte aynı cezaevinde tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı da ziyaret etti.
Ziyaretler üç saat sürdü. Üç saatin sonunda Hatimoğulları gazetecilere açıklama yaptı.
"BEKLENTİMİZ TAHLİYE"
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş hakkındaki kararını anımsatan Hatimoğulları, "Beklediğimiz sonuç, kesinleşmiş olan AİHM kararının hayata geçirilmesi ve bir saat dahi beklemeden, bir dakika dahi beklemeden sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün Kobani davasından tutuklu bulunan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı'ya ziyarette bulunması gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, sonrasında Demirtaş'ın mesajını okudu.
Demirtaş'ın mesajında, "Bugüne kadar denenmeyen denenmelidir ve milletvekilleri, gerekirse siyasi riskler göze alarak, barış için yeni bir sayfayı açmak için İmralı’ya gitmelidir." ifadeleri yer aldı.
Selahattin Demirtaş, 2016 yılından bu yana Edirne'de tutuklu bulunuyor.
BAHÇELİ VE ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI
HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklanmıştı.
Demirtaş, kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak bilinen şiddet olaylarıyla ilgili olarak yargılanmış, 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Demirtaş'la birlikte partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demirtaş'ın tutukluluk kararı için "Tutuklanması hukuki açıdan sorunlu." hükmüne varmış, bu karara yapılan itiraz Büyük Daire tarafından reddedilmişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada hukuki yolların sonuca ulaştığını belirterek, "Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." demişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek." demişti.
Bu konu AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sorulmuş; Cumhurbaşkanı ise "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız." değerlendirmesini yapmıştı.