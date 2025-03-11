DEM Parti’den Suriye’deki anlaşmaya açıklama: “Çok önemli bir başlangıç”

“ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ”



DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Suriye’deki anlaşma için “Demokratik Suriyenin inşasında en önemli adımlardan biri.” değerlendirmesini yaptı.



TBMM Basın Kapısı’nda gazetecilere konuşan Koçyiğit, “Bu anlaşma sadece Kürtler ile Şam yönetimi arasındaki bir anlaşma gibi görünmekle beraber aslında Suriye’de yaşayan bütün halkların bütün inançların Suriye yönetimine katılması ve haklarının anayasal garantiye alınması açısından çok önemli bir başlangıçtır.” dedi.



Koçyiğit, “Suriye demokrasisi açısından önemli bir adımdır. Yeni bir dönemin kapısını aralayacak kadar güçlü bir adımdır. Tabii ki her şey değildir. Henüz yolun başında olduklarını bizler de biliyoruz.” ifadelerini kullandı.



Anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını anlatan Koçyiğit, “YPG ile ilgili tartışmaların da gündemden çıkacağını tahmin ediyorum.” dedi.